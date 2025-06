Allenatori | Inzaghi va in Arabia Baroni al Toro Fiorentina sulle tracce di Pioli e di Mister X

Il calcio è in continua evoluzione e le panchine saltano come mai prima. Simone Inzaghi, dopo un quadriennio di successi all'Inter, ha scelto l'Arabia Saudita e un contratto da capogiro: 50 milioni di euro netti! Ma chi prenderà il suo posto? Con Baroni vicino al Torino e la Fiorentina che cerca un nuovo mister, il mercato degli allenatori si infiamma. Un momento cruciale per il futuro del nostro calcio!

Dopo 4 anni e sei trofei conquistati, Simone Inzaghi lascia la panchina dell'Inter. Il 49enne tecnico piacentino ha deciso di accettare la proposta della squadra araba dell'Al-Hilal che gli ha offerto un ricco contratto. Si parla di un accordo per 50 milioni di euro netti. Chi lo sostituirà? Voci accreditate parlano di un imminente accordo con Cesc Fabregas, che il Como vorerebbe confermare. Altri sussurri portano i nomi di Chivu, De Zerbi e perfino di un clamoroso ritorno di Josè Mourinho L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Allenatori: Inzaghi va in Arabia, Baroni al Toro. Fiorentina sulle tracce di Pioli e di Mister X

Leggi anche Serie A, Giudice Sportivo: ben 5 gli allenatori squalificati nell’ultima giornata di Serie A. Ammende per Conte e Inzaghi in lotta scudetto - Nella 37ª giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha squalificato cinque allenatori, tra cui Conte e Inzaghi, protagonisti nella corsa scudetto.

