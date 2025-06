Allenatore Inter le quote dei bookmakers sul successore di Inzaghi | Fabregas in pole anche Mourinho tra gli outsider!

L’addio di Simone Inzaghi scuote l’ambiente interista, aprendo un nuovo capitolo nella storia del club. Le quote dei bookmakers vedono in pole Cesc Fabregas, un ex campione pronto a tuffarsi nel mondo degli allenatori. Ma attenzione: José Mourinho, tra gli outsider, potrebbe tornare per scrivere una nuova pagina. La scelta del successore non è solo questione di tattica, ma un segnale chiaro su quale futuro vuole costruire l'Inter!

Allenatore Inter, dopo l’addio di Inzaghi, cambiano le quote per il nuovo tecnico nerazzurro. In pole c’è Fabregas ma occhio a Mourinho. Dopo l’ ufficialità della separazione tra Simone Inzaghi e l’ Inter, sono ore caldissime per stabilire il suo successore. Il preferito della dirigenza nerazzurra è sempre Cesc Fabregas, che dovrà studiare il modo di separarsi dal Como. Il tempo a disposizione di Marotta, però, è pochissimo, visto che tra pochi giorni l’Inter partirà per il Mondiale per Club. Naturalmente, nel frattempo, i bookmakers continuano a quotare il prossimo allenatore nerazzurro. Secondo quanto riportato da Agipronews, in pole position ci sarebbe proprio l’allenatore del Como. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Allenatore Inter, le quote dei bookmakers sul successore di Inzaghi: Fabregas in pole, anche Mourinho tra gli outsider!

Leggi anche Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

Cosa riportano altre fonti

Quote Inter prossimo allenatore, i candidati alla panchina nerazzurra; Nuovo allenatore Juventus: i bookmakers rilanciano un nome a sorpresa; I trasferimenti e i cambi di allenatore influenzano le scommesse sulla Coppa del Mondo per Club?. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Inter, Inzaghi in bilico: le quote sul prossimo allenatore nerazzurro

Secondo assopoker.com: Simone Inzaghi è corteggiato dall'Al Hilal: le quote sul prossimo allenatore Inter, da Fabregas a De Zerbi, da Mancini a Mourinho ...

Inter-Inzaghi, incontro con Marotta per decidere il futuro dell'allenatore. Ecco chi è in pole per sostituirlo

Da affaritaliani.it: Tempo di bilanci e riflessioni in casa Inter dopo la clamorosa sconfitta a Monaco contro il Psg nella finale di Champions League. Che ne sarà del futuro ...

Allenatore Inter, è pronto Fabregas: crolla la quota del tecnico spagnolo in nerazzurro

Secondo calciomercato.com: In casa Inter è tempo di riflessioni. Dopo l`addio di Simone Inzaghi, sembra già essere pronto il successore: Cesc Fabregas. Crolla da 10 a 2,25 l l`arrivo alla.