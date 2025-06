Allenatore Inter è pronto Fabregas | crolla la quota del tecnico spagnolo in nerazzurro

In casa Inter, il futuro è in fermento! Con l'addio di Simone Inzaghi, Cesc Fabregas si fa strada tra le opzioni per la panchina nerazzurra, con le sue quote che crollano da 10 a 2,25. Questo non è solo un cambiamento tattico, ma un segnale forte: i club stanno cercando volti nuovi, capaci di mescolare esperienza e freschezza in un calcio sempre più dinamico. Sarà lui il nuovo alchimista del gioco interista?

In casa Inter è tempo di riflessioni. Dopo l`addio di Simone Inzaghi, sembra già essere pronto il successore: Cesc Fabregas. Crolla da 10 a 2,25. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

