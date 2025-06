Allenamento Juve il report della secondo giorni di lavoro in vista del Mondiale per Club | ecco su cosa si sono focalizzati i bianconeri! Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale

La Juventus intensifica il suo lavoro in vista del Mondiale per Club, dimostrando la determinazione di portare a casa un trofeo prestigioso. Nel secondo giorno di allenamento, i bianconeri si sono concentrati su esercizi mirati con il pallone, rifinendo tattiche e affiatamento. Questo approccio non solo prepara la squadra alla competizione, ma sottolinea l'importanza della preparazione fisica e mentale nell'era del calcio moderno, dove ogni dettaglio fa la differenza!

Allenamento Juve, il report del secondo giorno in vista del Mondiale per Club: tutti gli aggiornamenti sui bianconeri. La Juve ha concluso il suo secondo allenamento in vista del Mondiale per Club. Come si legge nel report dei bianconeri, sono stati effettuati tanti esercizi con il pallone attraverso una serie di partitelle. REPORT – «Allenamento mattutino per la Prima Squadra maschile bianconera alla Continassa, al lavoro in vista delle gare negli Stati Uniti del Mondiale per Club – in programma a partire dal prossimo 19 giugno e che vedranno la Juventus impegnata nelle sfide del girone contro Al Ain, Wydad AC e Manchester City.