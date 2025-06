Allenamento Juve il report del secondo giorni di lavoro in vista del Mondiale per Club | ecco su cosa si sono focalizzati i bianconeri! Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale

La Juventus intensifica i preparativi per il Mondiale per Club, con un secondo giorno di allenamento ricco di esercizi con il pallone e partite simulate. In un periodo in cui il calcio internazionale si riempie di emozioni e sfide, i bianconeri puntano a brillare a livello globale. Questo approccio pratico e dinamico non solo prepara la squadra, ma alimenta anche l’attesa dei tifosi. Sarà un torneo da vivere con passione!

Allenamento Juve, il report del secondo giorno in vista del Mondiale per Club: tutti gli aggiornamenti sui bianconeri. La Juve ha concluso il suo secondo allenamento in vista del Mondiale per Club. Come si legge nel report dei bianconeri, sono stati effettuati tanti esercizi con il pallone attraverso una serie di partitelle. REPORT – «Allenamento mattutino per la Prima Squadra maschile bianconera alla Continassa, al lavoro in vista delle gare negli Stati Uniti del Mondiale per Club – in programma a partire dal prossimo 19 giugno e che vedranno la Juventus impegnata nelle sfide del girone contro Al Ain, Wydad AC e Manchester City. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Allenamento Juve, il report del secondo giorni di lavoro in vista del Mondiale per Club: ecco su cosa si sono focalizzati i bianconeri! Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale

Leggi anche Allenamento Juve, i bianconeri proseguono la preparazione per la sfida dello Stadium contro l’Udinese! Due gli aspetti maggiormente curati: il report completo - I bianconeri della Juventus continuano la loro preparazione in vista della sfida allo Stadium contro l'Udinese.

Segui queste discussioni sui social

Polar lancia Fitness Program: abbonamento opzionale in app#Abbonamenti #Allenamento #Benessere #Cardio #Fitness #FitnessProgram #Indossabili #Notizie #Novità #Polar #PolarFlow #Salute #Smartwatch #Sportwatch #TechNews #Tecnologia #Wearable… Leggi la discussione

Polar lancia Fitness Program: abbonamento opzionale in app#Abbonamenti #Allenamento #Benessere #Cardio #Fitness #FitnessProgram #Indossabili #Notizie #Novità #Polar #PolarFlow #Salute #Smartwatch #Sportwatch #TechNews #Tecnologia #Wearable… Leggi la discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Allenamento Juve, ripresa alla Continassa verso la Lazio: scarico, lavoro atletico e focus sul pressing. Il report della seduta

Scrive juventusnews24.com: La Lazio nel mirino: ripresa degli allenamento al JTC nella settimane del secondo spareggio Champions. Di seguito il report della Juve. REPORT – «Dopo il pareggio di Bologna, la Juventus è tornata in ...

Allenamento Juve, ripresa alla Continassa. Il report della seduta a tre giorni dal big match dello Stadium contro la Fiorentina

Segnala juventusnews24.com: La Juve si è allenata nella mattinata di oggi, giovedì 26 dicembre, al Training Center in vista della sfida contro la Fiorentina, in programma domenica 29 dicembre alle 18:00 all’Allianz Stadium. Il ...

Juve, il report dell’allenamento odierno: la nota

Lo riporta msn.com: Ecco il comunicato: “Secondo allenamento della settimana ... Intanto ecco le parole di Pavan<<< L'articolo Juve, il report dell’allenamento odierno: la nota proviene da JuveNews.eu.