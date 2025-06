Allenamento Juve i bianconeri intensificano il loro programma di lavoro alla Continassa | molte esercitazioni con il pallone oggi – VIDEO

La Juventus intensifica il suo allenamento alla Continassa, con esercitazioni mirate per prepararsi al Mondiale per Club. I bianconeri non solo lavorano duro, ma si fermano anche a chiacchierare con i tifosi, creando un legame unico. Questo atteggiamento non è solo una strategia sportiva, ma un chiaro segnale di come il dialogo con la propria "community" giochi un ruolo fondamentale nel successo di una squadra, dentro e fuori dal campo.

Allenamento Juve, ripresa alla Continassa verso il Mondiale per Club: il VIDEO con i bianconeri che si sono fermati coi tifosi. La Juve continua il suo programma di allenamento in vista del Mondiale per Club dopo la fine del campionato e la settimana di riposo. Come si può vedere dal profilo X dei bianconeri, la Vecchia Signora ha lavorato molto con il pallone.???? pic.twitter.comb2LBkUYO7K — JuventusFC (@juventusfc) June 3, 2025 L’avvicinamento al Mondiale per Club continua all’insegna del perfezionamento degli aspetti tecnici, che sono stati accompagnati anche da esercizi di corsa. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Allenamento Juve, i bianconeri intensificano il loro programma di lavoro alla Continassa: molte esercitazioni con il pallone oggi – VIDEO

Leggi anche Allenamento Juve, i bianconeri proseguono la preparazione per la sfida dello Stadium contro l’Udinese! Due gli aspetti maggiormente curati: il report completo - I bianconeri della Juventus continuano la loro preparazione in vista della sfida allo Stadium contro l'Udinese.

Segui queste discussioni sui social

Polar lancia Fitness Program: abbonamento opzionale in app#Abbonamenti #Allenamento #Benessere #Cardio #Fitness #FitnessProgram #Indossabili #Notizie #Novità #Polar #PolarFlow #Salute #Smartwatch #Sportwatch #TechNews #Tecnologia #Wearable… Leggi la discussione

Polar lancia Fitness Program: abbonamento opzionale in app#Abbonamenti #Allenamento #Benessere #Cardio #Fitness #FitnessProgram #Indossabili #Notizie #Novità #Polar #PolarFlow #Salute #Smartwatch #Sportwatch #TechNews #Tecnologia #Wearable… Leggi la discussione

Approfondimenti da altre fonti

Allenamento Juve, ripresa alla Continassa verso il Mondiale per Club: Bremer e altri due bianconeri si sono fermati con i tifosi – VIDEO

Riporta juventusnews24.com: Allenamento Juve, ripresa alla Continassa verso il Mondiale per Club: il VIDEO con i bianconeri che si sono fermati coi tifosi (Mauro Munno – Inviato alla Continassa) – La Juve inizia il primo allenam ...

JUVENTUS - Bianconeri al lavoro, Tudor pensa al Mondiale per club

Secondo napolimagazine.com: La Juventus ha ripreso gli allenamenti, alla Continassa è iniziata ufficialmente la missione Mondiale per club. Il tecnico Igor Tudor ha diretto la prima seduta dopo il "rompete le righe" scattato dom ...

Training Center | I bianconeri riprendono ad allenarsi

informazione.it scrive: La Juventus, dopo una settimana di riposo concessa al termine del campionato, è già tornata ad allenarsi. Per i bianconeri, infatti, all'orizzonte c'è l'ultimo impegno della stagione 2024/2025: il Mon ...