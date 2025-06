All' Atalanta Gasperini ha trasformato l' utopia in sogno

L'Atalanta di Gasperini ha compiuto l'impresa: per la quinta volta in sette anni, il sogno Champions si avvera. In un contesto calcistico italiano in evoluzione, i bergamaschi rappresentano un modello di resilienza e innovazione. Mentre passeggio nel comune di Bergamo, incontro un signore anziano che, con gli occhi colmi di orgoglio, sembra custodire la storia di una squadra che ha saputo trasformare l'utopia in realtĂ . Che emozione!

Tardo pomeriggio di un mercoledì di fine maggio. La Serie A è finita da qualche giorno e l’Atalanta si è qualificata alla quinta Champions League negli ultimi sette anni. Sto facendo due passi in un comune alle porte di Bergamo, quando nel giardino di una villetta noto un signore che sta attirando la mia attenzione. DovrĂ avere un’ottantina di anni, non si vede troppo spesso in giro, le poche volte che lo si vede è lì, fuori da casa, seduto su una sedia o appoggiato a un bastone. Attraverso la strada deserta e mi avvicino preoccupato. Sento per la prima volta in qualche decina di anni la sua voce: « ScĂĽsem! » ( Scusami!). 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - All'Atalanta Gasperini ha trasformato l'utopia in sogno

