Allarme a Borgaro Torinese | ragazzo sorpreso dalla piena del fiume Stura viene salvato

Un'uscita nel parco si è trasformata in un dramma a Borgaro Torinese. Un ragazzo, colto di sorpresa dalla piena del fiume Stura, ha scatenato l’allerta dei vigili del fuoco, prontamente intervenuti per il suo salvataggio. Questo episodio ci ricorda quanto la crescente intensità delle piogge, legata ai cambiamenti climatici, possa mettere in pericolo anche le attività quotidiane. Prepariamoci e informiamoci: la sicurezza viene prima di tutto!

Nel tardo pomeriggio di domenica 1 giugno 2025 i vigili del fuoco sono intervenuti nelle acque del fiume Stura a Borgaro Torinese, all'altezza del parco Chico Mendez, in un punto in cui la corrente è molto forte, dove un ragazzo era stato sorpreso dalla piena, provocata dalle precipitazioni a. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Allarme a Borgaro Torinese: ragazzo sorpreso dalla piena del fiume Stura, viene salvato

Altre fonti ne stanno dando notizia

Un ragazzo di 17 anni muore annegato nel Torinese

Scrive msn.com: (ANSA) - TORINO, 04 LUG - Un ragazzo di 17 anni è morto questo pomeriggio ... ingrossato dai recenti temporali. L'allarme è stato dato da altre persone che erano lì con lui e che non l'avevano ...

Ragazzo 14enne muore dopo una serata fra amici: sarebbe stato intossicato da farmaci

Come scrive msn.com: E' accaduto venerdì scorso nel Torinese. Un ragazzo di soli 14 anni è morto ... Solo il mattino seguente è scattato l'allarme: la corsa in ospedale non è bastata a salvargli la vita Sulla ...

Borgaro Torinese, ciclista muore investito da un'auto: conducente non presta soccorso

tg24.sky.it scrive: È successo intorno alle 16:30 a Borgaro Torinese, in via Santa Cristina. I Carabinieri di Caselle e Venaria hanno avviato le ricerche dell'auto coinvolta.