Alla vista della polizia fugge tra la folla spaventata | arrestato 50enne

La lotta contro il traffico di droga continua a infiammare le cronache italiane. Ieri, un 50enne è stato arrestato dopo una rocambolesca fuga tra la folla spaventata. Questo evento sottolinea l'urgenza di affrontare un problema che affligge le nostre città. La Polizia è in prima linea, mentre i controlli si intensificano. Un passo decisivo verso un futuro più sicuro: ogni arresto conta!

Prosegue il lavoro della questura per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti. Ieri mattina la polizia ha tratto in arresto un 30enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Alla vista della polizia fugge tra la folla spaventata: arrestato 50enne

