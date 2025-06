Alla Villa Comunale il 211 annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri

Il 5 giugno, la Villa Comunale di Frosinone sarà il palcoscenico di un evento straordinario: il 211° anniversario di fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Un momento di celebrazione e riflessione, dove la tradizione incontra l'attualità. Non perdere l'occasione di vedere la deposizione della Corona di Alloro, un gesto che ricorda il sacrificio e l'impegno di chi garantisce ogni giorno la nostra sicurezza. Un tributo al valore e alla dedizione!

Il 5 giugno, nella Villa Comunale di Frosinone, verrà celebrato il 211° anniversario di Fondazione dell'Arma dei Carabinieri. La giornata avrà inizio alle ore 09.00 con la deposizione da parte del Comandante Provinciale, Col Gabriele Mattioli, di una Corona di Alloro alla targa in memoria ai. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Alla Villa Comunale il 211° annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri

