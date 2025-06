Alla scoperta dell' Urban Art nei pressi di Milano | visite gratuite il 7 e 8 giugno

Scopri l'urban art a Milano il 7 e 8 giugno! Un'opportunità unica per immergerti nella filosofia di PARKlife™ e capire come artisti internazionali come Joys e Peeta trasformano spazi industriali in opere d'arte. Questo evento gratuito non è solo una passeggiata tra murales, ma un viaggio nel cuore della creatività contemporanea. Unisciti a noi e lasciati ispirare dalla street art che sta ridisegnando il volto delle città!

Il 7 e 8 giugno sarà possibile conoscere la filosofia dietro a PARKlife™, scoprire la storia dell'Arte Urbana e il motivo per cui nomi di artisti di fama internazionale come Joys, Peeta, Hemo e molti altri hanno deciso di lasciare il loro segno sugli enormi magazzini del polo logistico.

