Alla scoperta della crescia sfogliata di Urbino | la piadina marchigiana che fa pensare al Rinascimento

Alla scoperta della crescia sfogliata di Urbino, un'autentica delizia marchigiana che evoca il rinascimento! Bassa, rotonda e con una superficie increspata, si piega perfettamente attorno a salumi e formaggi di qualità. Questa specialità, spesso confusa con la piadina, rappresenta un legame profondo con la tradizione gastronomica italiana. Un assaggio di storia in ogni morso: chi può resistere? Scopri come un piatto può raccontare secoli di cultura!

È bassa, rotonda e piatta. Ha una superficie liscia appena increspata da bollicine arrostite e si piega a metà intorno a una farcitura di salumi e formaggi. Ricorda in tutto e per tutto la piadina, ma non azzardatevi a chiamarla così. Qui parliamo infatti della crescia sfogliata, tipicità nata. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Alla scoperta della crescia sfogliata di Urbino: la "piadina marchigiana" che fa pensare al Rinascimento

