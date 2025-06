Alla Rocca di Ravaldino una serata omaggio a Mina si cercano 8 cantanti | aperte le selezioni per il concerto tributo

Ravaldino si tinge di note d'oro! La Rocca di Ravaldino ospiterà un emozionante tributo a Mina, un'icona della musica italiana che continua a ispirare generazioni. Sei un cantante con la voglia di emozionare? Le selezioni sono aperte! Un'occasione unica per salire sul palco e rendere omaggio a una leggenda, nel cuore di una rassegna estiva che celebra il talento e la passione. Non perdere la chance di brillare!

Sul palcoscenico della Rocca di Ravaldino, per la rassegna Rocca d'estate, ci sarà anche un concerto tributo ad una delle cantanti più importanti della musica italiana, Mina, organizzato dalle associazioni Messaggio Musicale Federico Mariotti e Gran Concerto.

