Alla Reggia di Caserta la presentazione del libro ‘ICOM Italia dalle origini ad oggi 1947-2024’

Domani, 4 giugno, la maestosa Reggia di Caserta ospiterà un evento imperdibile: la presentazione del libro “ICOM Italia dalle origini ad oggi (1947-2024)”. Un viaggio che celebra non solo la storia di ICOM Italia, ma anche il ruolo cruciale della cultura nella società contemporanea. Scopri perché la preservazione del patrimonio artistico è più importante che mai nel nostro mondo in continua evoluzione. Un appuntamento da non perdere!

Domani, 4 giugno alle ore 17 nella Sala degli Incontri d'arte della Reggia di Caserta, si terrà la presentazione del libro "ICOM Italia dalle origini ad oggi (1947-2024). La storia, i temi, i protagonisti", a cura di Adele Maresca Compagna. L'iniziativa, organizzata dal Coordinamento Campania di ICOM Italia e dalla Reggia di Caserta, costituisce un'occasione per riflettere sulla storia della museologia italiana dal dopoguerra ai giorni nostri. Il volume ripercorre la storia del Comitato italiano dell'International Council of Museums, l'organizzazione non governativa che rappresenta istituzioni e professionisti museali di tutto il mondo, nata all'indomani della Seconda guerra mondiale.

