Alla Mostra del Chianti di Montespertoli, la qualità del vino emerge come il vero protagonista. In un'epoca in cui i consumatori cercano esperienze autentiche, i produttori locali, guidati da Giulio Tinacci, puntano su una viticoltura sostenibile e di alta gamma. Questo trend riflette un cambiamento nel mercato vinicolo, dove l'attenzione alla qualità diventa fondamentale per differenziarsi. Scopri come queste scelte stanno ridefinendo il futuro del vino!

In un mercato, quello vinicolo, dove ci sono molti cambiamenti, la Mostra del Chianti di Montespertoli riassume il quadro generale a livello locale. Giulio Tinacci della Cantina Montalbino, presidente dei viticoltori di Montespertoli, commenta: "La nostra produzione è concentrata sulla qualità del vino e crediamo nella sua valorizzazione come alimento e come prodotto di qualità. E’una situazione complessa quella attuale, perché i consumi stanno cambiando e con le nuove generazioni bisogna cambiare linguaggio e promuovere il vino come prodotto culturale enogastronomico, da condividere con gli altri, sedendosi a tavola per degustarlo senza abusarne". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alla Mostra del Chianti. L’analisi dei produttori: "Si cresce con la qualità"

