Alla Fondazione Architetti di Firenze l’evento dedicato a Carlo Scarpa

Il 6 giugno, Firenze si prepara a rendere omaggio a Carlo Scarpa, icona dell'architettura italiana. Presso la Fondazione Architetti, si parlerà del suo intervento per lo showroom International Design, un capolavoro di eleganza e innovazione. Questo evento non è solo una retrospettiva, ma un invito a riflettere su come il design possa trasformare gli spazi urbani contemporanei, ispirando le nuove generazioni di creativi. Non perdere l'occasione di immergerti in questo dialogo

Firenze, 3 giugno 2025 - Il 6 giugno, dalle 17.30 alle 19.30, nella sala corsi della Palazzina Reale in piazza Stazione a Firenze, la Fondazione Architetti Firenze ospita un evento dedicato al celebre intervento dell’architetto veneziano Carlo Scarpa per lo showroom International Design di Firenze, realizzato nel 1974. Un’occasione per riscoprire un capitolo poco noto ma emblematico del suo lavoro, attraverso testimonianze, materiali d’archivio e una riflessione sul valore del progetto nel contesto urbano. Dopo i saluti istituzionali della consigliera, architetta, Silvia Moretti, si terrà la conversazione tra Puccio Duni, Compasso d’Oro alla carriera 2014, e l’architetto Claudio Nardi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alla Fondazione Architetti di Firenze l’evento dedicato a Carlo Scarpa

Leggi anche Fondazione Architetti Firenze, il 14 maggio una visita guidata al Giunti Odeon - Firenze, 12 maggio 2025 - Mercoledì 14 maggio, dalle 16 alle 18, la Fondazione Architetti Firenze invita a una visita esclusiva al Giunti Odeon.

Segui queste discussioni sui social

CURAMI – PRIMA DI TUTTO LA SALUTE: LA SALUTE FRAGILE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA #FrancescaBadiglioni #centroantiviolenza #DonatellaAlbini #antoninocimino #casadelledonne #psicoterapeuta #BarbaraGiussi #Mangiagalli #fondazione #NAZIONA… Leggi la discussione

RAPPORTO ZEROARMI: “SEMPRE PIÚ RISORSE AL SETTORE MILITARE” E A VERONA TORNA LA FIERA DELLE ARMI #LaboratorioAutogestitoParatod@s #ReteItalianaPaceeDisarmo #Internazionale #fieradellearmi #UnioneEuropea #SimoneSiliani #unioneeuropea #Finan… Leggi la discussione

Su questo argomento da altre fonti

Alla Fondazione Architetti di Firenze l’evento dedicato a Carlo Scarpa

lanazione.it scrive: Alla Palazzina Reale, il 6 giugno, una conversazione tra Puccio Duni, Compasso d’Oro alla carriera 2014, e l’architetto Claudio Nardi sullo storico showroom International Design, progettato da Carlo S ...

Lo stadio Franchi e Campo di Marte, dibattito con gli architetti di Firenze

Lo riporta gonews.it: La Palazzina Reale, sede di Ordine e Fondazione Architetti di Firenze, ospita il 29 giugno dalle ore 14.30 l'evento “Lo stadio di P.L. Nervi e il Campo di Marte”: un dibattito sul futuro dello ...

Fondazione Architetti Firenze, nuova presidente: Caterina Bini

Come scrive nove.firenze.it: È Caterina Bini la nuova presidente della Fondazione Architetti Firenze. Bini succede a Silvia Ricceri e prosegue quella che è ormai una “tradizione” dell’ente fiorentino, cioè quella di ...