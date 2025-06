Alfa nella nuova versione del disco c’è anche Manu Chao

Alfa torna sulle scene musicali con una versione deluxe del suo album di platino, arricchita da cinque brani inediti e la collaborazione specialissima di Manu Chao. Un passo che segna un'evoluzione artistica affascinante, spostando il focus verso sonorità più cantautorali. In un'epoca in cui l'autenticità è fondamentale, quest'album riafferma l'importanza delle emozioni genuine nella musica. Non perderti questa nuova avventura sonora!

Una storia di successo in continua crescita. A più di un anno dall'uscita dell'album già disco di platino Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato, Alfa esce per Artist First, con la versione deluxe dell'album che contiene cinque brani inediti. «Sono cinque canzoni nuove, un po' più cantautorali e io credo che il cantautorato tornerà in maniera massiccia, forse in chiave un po' più pop, un po' più leggera nei prossimi anni e quindi questa è stata un po' la mia scommessa musicale, siamo passati dal folk americano a qualcosa di un po' più italiano». Anche rispetto ai temi affrontati si percepisce una chiara evoluzione del giovane cantautore genovese.

