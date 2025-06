Alexander Bublik rivela | Mi alleno duro ma senza sacrificare la mia salute per una vittoria

Alexander Bublik, il talento kazako del tennis, ha riscritto le regole della competizione al Roland Garros. "Mi alleno duramente, ma senza compromettere la mia salute", ha dichiarato, sfidando il dogma che la vittoria richieda sacrifici estremi. La sua prestazione contro Jack Draper, un mix di audacia e strategia, rappresenta l'imprevedibilità del tennis moderno. Questo approccio potrebbe segnare una nuova era per gli sportivi, dove benessere e successo possono coesistere.

La rappresentazione dell’imprevedibilità del tennis. Ieri Alexander Bublik è stato il protagonista della giornata dedicata agli ottavi di finale del Roland Garros. Il kazako, opposto al n.5 del mondo, Jack Draper, è stato autore di una prestazione sensazionale, che si è sublimata nel successo in quattro set sul punteggio di 5-7 6-3 6-2 6-4. Un’affermazione del tutto inaspettata in cui il kazako ha fatto vedere il suo grande talento. Alternando colpi di rara potenza a tocchi sopraffini (palle corte e giocate a rete pregevoli), Bublik ha trovato la maniera di conquistare per la prima volta in carriera il passaggio ai quarti di finale di uno Slam, per di più sulla terra rossa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Alexander Bublik rivela: “Mi alleno duro, ma senza sacrificare la mia salute per una vittoria”

Alexander Bublik vince il Piemonte Open: battuto in finale allo Sporting il cinese Bu - Alexander Bublik, ex numero 17 del mondo, conquista il Piemonte Open Intesa Sanpaolo battendo in finale Yunchaokete Bu con due set a zero.

