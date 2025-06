Alex Britti in arrivo il prossimo Feat Pop Solo una volta feat Clementino

Alex Britti torna a sorprendere con il nuovo singolo “Solo una volta” featuring Clementino, in arrivo il 13 giugno. Dopo il successo di “Oggi sono io” con Marco Mengoni, il cantautore romano si prepara a infiammare l’estate musicale italiana. Un evento da non perdere, il live del 22 giugno alle Terme di Caracalla, promette di essere un vero e proprio festival dell’IT.POP. Non lasciarti sfuggire questa occasione di vivere la musica dal vivo!

DOPO LA RELEASE A SORPRESA SOLO IN STREAMING DI OGGI SONO IO CON MARCO MENGONI ALEX BRITTI ANNUNCIA IL PROSSIMO FEAT.POP SOLO UNA VOLTA FEAT. CLEMENTINO IN ESCLUSIVA ROTAZIONE RADIOFONICA E SUCCESSIVAMENTE IN DIGITALE DAL 13 GIUGNO IN ATTESA DEL GRANDE LIVE CON OSPITI DEL 22 GIUGNO ALLE TERME DI CARACALLA UNO SHOW UNICO PER CELEBRARE IT.POP IL PIÙ ICONICO DEI SUOI ALBUM A poche settimane dall’uscita a sorpresa solo in streaming del primo Feat.Pop di OGGI SONO IO insieme a Marco Mengoni, Alex Britti svela ora il secondo capitolo del suo nuovo progetto: è in esclusiva rotazione radiofonica e sarà disponibile anche in digitale dal 13 giugno una speciale reinterpretazione di SOLO UNA VOLTA FEAT. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Alex Britti, in arrivo il prossimo Feat.Pop “Solo una volta” feat. Clementino

Leggi anche Dossieraggi, Alex Britti sentito come testimone e vittima nel caso Equalize - Alex Britti, noto cantante italiano, è stato ascoltato nel controverso caso Equalize, in qualità di testimone e vittima.

