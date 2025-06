Alex Britti | Della mia ex moglie non parlo è una storia brutta Con mio figlio suono Alfa Sanremo? Si vive bene anche senza

Alex Britti continua a sorprendere con il suo nuovo progetto musicale, "Solo una volta", in collaborazione con Clementino. Dopo l’inaspettato feat. con Marco Mengoni, l’artista romano si prepara a conquistare il palco delle Terme di Caracalla il 22 giugno. In un'era in cui le collaborazioni sono il cuore pulsante della musica, Britti dimostra che l'arte può ancora emozionare e raccontare storie, anche le più complesse. Non perdere questa occasione!

A poche settimane dall'uscita a sorpresa solo in streaming del primo Feat. Pop di Oggi sono io insieme a Marco Mengoni, l'artista romano svela ora il secondo capitolo del suo nuovo progetto: Solo una volta Feat. Clementino. Il 22 giugno sarà in concerto alle Terme di Caracalla a Roma. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Alex Britti: «Della mia ex moglie non parlo, è una storia brutta. Con mio figlio suono Alfa. Sanremo? Si vive bene anche senza»

Leggi anche Dossieraggi, Alex Britti sentito come testimone e vittima nel caso Equalize - Alex Britti, noto cantante italiano, è stato ascoltato nel controverso caso Equalize, in qualità di testimone e vittima.

