Alex Britti attacca Sanremo | E’ sempre più a circuito chiuso per pochi manager

Alex Britti getta un'ombra sul Festival di Sanremo, definendolo un "circuito chiuso" riservato a pochi privilegiati. La critica del cantautore fa eco a un trend più ampio nel panorama musicale italiano, dove le opportunità sembrano sempre più limitate per gli artisti emergenti. È tempo di chiedersi: il Festival può davvero rimanere un simbolo della musica italiana, se continua a escludere talenti freschi? Un interrogativo che vale la pena affrontare!

Si è spesso parlato di circoletto in riferimento al cinema italiano, ma Alex Britti ne svela un altro: quello che riguarderebbe il Festival di Sanremo, che a detta del cantante di 7000 caffè è ormai riservato ai soliti noti. Il Festival è sempre più a circuito chiuso: hanno accesso pochi manager e poche discografiche dichiara Britti ad Adnkronos in occasione della presentazione del suo concerto Feat.Pop, in programma il 22 giugno alle Terme di Caracalla. Negli anni ho mandato qualche canzone ma non mi vogliono. Pago un po’ lo scotto di non essere con una major . Ma non me ne faccio una malattia, vivo lo stesso bene e mi diverto con la mia musica aggiunge. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Alex Britti attacca Sanremo: “E’ sempre più a circuito chiuso per pochi manager”

Leggi anche Dossieraggi, Alex Britti sentito come testimone e vittima nel caso Equalize - Alex Britti, noto cantante italiano, è stato ascoltato nel controverso caso Equalize, in qualità di testimone e vittima.

Cosa riportano altre fonti

Alex Britti ne ha per tutti: frecciatine a Sanremo e Lucio Corsi

Riporta msn.com: Il famoso cantante Alex Britti è tornato a parlare di musica facendo riferimento anche al Festival di Sanremo e il cantautore Lucio Corsi.

Alex Britti: «Spiato dalla mia ex per l’affido di nostro figlio. Sanremo? Non mi vogliono. Lucio Corsi è bravo ma "molto Instagram"»

Scrive msn.com: Un ritorno sulle scene segnato dalla musica, ma anche da una vicenda personale difficile da ignorare. Alex Britti, in conferenza stampa per presentare il nuovo singolo "Solo ...

Alex Britti rifiutato dal Festival di Sanremo, frecciata a Lucio Corsi: "Bravo, ma è un cantautore Instagram"

virgilio.it scrive: Alex Britti ha rivelato di aver tentato diverse volte di partecipare a Sanremo, ma di essere sempre stato rifiutato. Poi la stoccata a Lucio Corsi ...