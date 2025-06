Alex Britti | A Sanremo non mi vogliono preferiscono i cantautori da Instagram Lucio Corsi? Bravo ma arriva prima il personaggio

Alex Britti, icona della musica italiana, si sfoga: "A Sanremo non mi vogliono, preferiscono i cantautori da Instagram". Un'affermazione che riflette la crescente tensione tra tradizione e modernitĂ nel panorama musicale. Con il suo nuovo progetto Feat.Pop che celebra i 27 anni di It.Pop, Britti dimostra che la vera musica ha bisogno di tempo e autenticitĂ . RiuscirĂ a conquistare un posto al sole tra i nuovi influencer musicali?

“A Sanremo mi sono presentato varie volte negli ultimi anni, ma non mi vogliono “. Lo dice Alex Britti, parlando all’ Ansa dei festeggiamenti per i 27 anni dalla pubblicazione nel 1998 di It.Pop, il disco che gli diede il successo, che torna in una nuova veste con i brani riproposti in duetto, nel progetto Feat.Pop, “che vedrĂ la luce poco a poco e potrebbe terminare nell’arco di sei mesi o anche di piĂą, perchĂ© non ho fretta e non ho niente da dimostrare”. Soprattutto grazie all’ultimo festival di Sanremo, il cantautorato sembrava avere nuova linfa vitale. “ Per me il cantautorato è quello degli anni Settanta, cantautore per me è Francesco De Gregori – spiega l’artista romano -. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it