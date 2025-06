Alessia Pifferi chiese a un investigatore di pedinare il compagno gli audio inediti | “Voglio sapere tutto di lui”

La storia di Alessia Pifferi continua a sconvolgere l'opinione pubblica, rivelando una realtà agghiacciante. Gli audio inediti mostrano una madre distratta da gelosie mentre la sua bimba, Diana, soffriva in silenzio. Questo dramma personale si inserisce in un contesto più ampio di crisi relazionali e fragilità familiari, evidenziando come le dinamiche affettive possano degenerare. Ci interroga su cosa significhi davvero essere genitori nel mondo moderno.

Spuntano audio inediti della 37enne condannata all'ergastolo per aver fatto morire di fame la figlia Diana. Sei mesi prima di abbandonare la bambina in casa per passare sei giorni in vacanza con il compagno, la donna ingaggiò un investigatore privato per pedinare l'uomo e scoprire se la tradiva. Nei vocali si sente la piccola Diana piangere in sottofondo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

A Milano il nuovo processo contro Alessia Pifferi, che lasciò morire la figlia lasciandola per 6 giorni a casa da sola. In primo grado fu condannata all'ergastolo. La storia di Alessia Pifferi a #LineaDiConfine: mercoledì 4 giugno in seconda serata su Rai2 con @a Tweet live su X

A Milano ha inaugurato la mostra "Il Testimone" dedicata all'illustrazione giudiziaria: sedici, degli oltre duecento dipinti realizzati dall'artista Andrea Spinelli, nel corso di alcuni dei più importanti processi celebrati in Corte d'assise e che riprendono la tradizione Tweet live su X

Il caso di Alessia Pifferi ha scioccato l’opinione pubblica e continua a far discutere. A processo in Appello, verrà sottoposta a una nuova perizia, mentre intorno a lei si scontrano due visioni opposte: era davvero incapace di intendere o perfettamente consapev Tweet live su X

