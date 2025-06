Alessia Marcuzzi splendida a 52 anni incanta la Sicilia in costume tra yoga e mare cristallino

Alessia Marcuzzi a 52 anni brilla come mai prima: il suo recente soggiorno in Sicilia, tra yoga e acque cristalline, è l'emblema di una bellezza senza tempo. In un mondo sempre più ossessionato dalla giovinezza, lei dimostra che la vera vitalità si conquista con un equilibrio tra mente e corpo. Un messaggio potente che invita tutti a riscoprire il benessere e ad abbracciare ogni fase della vita con grinta e stile!

A lessia Marcuzzi ha dimostrato ancora una volta che l’età è solo un numero. A 52 anni, la conduttrice sfoggia una forma fisica che lascia senza parole, e le immagini condivise sui social parlano chiaro. Bikini essenziali, corpo tonico, pelle luminosa: il suo aspetto è il risultato di uno stile di vita equilibrato, tra movimento, alimentazione sana e tanto tempo all’aria aperta. Durante la sua vacanza in Sicilia, infatti, non sono mancati momenti dedicati al benessere personale: sessioni di yoga all’alba sul patio, allenamenti funzionali a corpo libero, lunghe passeggiate sulla spiaggia e persino escursioni in Sup tra le onde. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Alessia Marcuzzi, splendida a 52 anni, incanta la Sicilia in costume tra yoga e mare cristallino

