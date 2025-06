Alessandra Mastronardi | “Porto il peso di forti delusioni In Doppio Gioco con Max Tortora mi sono sentita a casa”

Alessandra Mastronardi si racconta in un'intervista rivelatrice, svelando le sfide nel suo nuovo ruolo in "Doppio Gioco" su Canale 5. "Porto il peso di forti delusioni", ammette, sottolineando la complessità emotiva del suo personaggio. In un'epoca in cui la fiducia e l'intuizione sono più che mai fondamentali, la Mastronardi invita a riflettere su quanto sia importante ascoltare il nostro istinto.

Alessandra Mastronardi racconta a Fanpage.it il suo nuovo impegno nella serie tv di Canale5, Doppio Gioco. Seppur simile a Daria, il personaggio che interpreta, non ha la sua stessa capacità di leggere le persone: "Se mi fidassi un pochettino di più del mio istinto sarebbe meglio". Sul set ha ritrovato Max Tortora con il quale ha recitato ne I Cesaroni: "Mi sono sentita a casa quando l'ho incontrato di nuovo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

