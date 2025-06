Alcune leggi volute da Trump faranno più danni agli yankees che ai veri destinatari

Le leggi promosse da Trump potrebbero colpire più duramente gli Yankees che i veri bersagli. Un paradosso che mette in luce le contraddizioni di una leadership spesso vista come poco all'altezza. Questo scenario si inserisce in un contesto sociale ed economico in fermento, dove le decisioni politiche influenzano direttamente la vita quotidiana degli americani. E se Trump fosse solo un attore in un teatrino più grande? Riflessioni inquietanti che meritano attenzione.

Talvolta viene da credere a chi segue le vicende sociali e economiche degli USA, se Trump sia lui stesso non all’altezza necessaria per lo svolgimento del ruolo che sta tentando di ricoprire o siano quanti gli fanno da contorno. Certo è che, da quando ha messo piede nella Casa Bianca, se non da ancora prima, si sta ispirando al personaggio di Topolino apprendista stregone. L’avventura di quella storia vede il sempre verde protagonista del cartoon cinematografico di Walt Disney cimentarsi con esperimenti magici, nei panni di chi le tenta tutte perchè essi riescano a sbalordire e raccoglie solo scherno perchè non gliene va bene una. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

