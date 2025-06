Alcaraz parla agli spettatori del Roland Garros | “Devo scusarmi con voi ma devo fare il mio lavoro”

Carlos Alcaraz, il giovane fenomeno del tennis spagnolo, ha incantato il pubblico del Roland Garros con una vittoria fulminante su Tommy Paul. Dopo la partita, ha rivolto un messaggio ai tifosi: "Devo scusarmi con voi, ma devo fare il mio lavoro". Con la semifinale contro Musetti all’orizzonte, il giovane campione si sta affermando come simbolo di una nuova generazione pronta a scrivere la storia del tennis. Rimanete sintonizzati!

Carlos Alcaraz ha strapazzato Tommy Paul nei quarti di finale del Roland Garros. La partita è stata rapidissima. Lo spagnolo dopo l'incontro ha parlato ai tifosi. In semifinale sfiderĂ Musetti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

