Alberti | Un altro pezzo di storia che se ne va

La demolizione della storica "Casetta del Custode" del Girfalco ha scosso i cuori dei fermani, uniti nella difesa della loro identità. In un'epoca in cui il progresso sembra spazzar via il passato, il rammarico per la perdita di questo simbolo evidenzia un trend più ampio: la valorizzazione delle radici culturali. Maurizio Alberti, con le sue parole, ci invita a riflettere sull'importanza di preservare la memoria collettiva. Cosa resterà dei nostri ang

I fermani, se potessero, non cambierebbe mai niente della loro città, nemmeno gli angoli che cascano a pezzi. Ecco allora che la demolizione della storica " Casetta del Custode " del Girfalco ha provocato un'ondata di reazioni social, molti ricordi e qualche rammarico. Spiega un fermano doc, Maurizio Alberti: "Un altro pezzo di storia che viene sacrificato per far posto ad una struttura ricettiva, dopo l'inopinata vendita del Comune ad un imprenditore locale. Con la demolizione della Casetta, spariscono anche i bagni pubblici, come esplicitato dal cartello affisso dal Comune di Fermo e quindi il Parco del Girfalco rimarrà privo di questo servizio? E' così che si accolgono i visitatori, cittadini e turisti? Non è neanche possibile che tale servizio possa essere accollato al bagno del vicino chiosco bar e pizzeria".

