albert serra arriva a roma per presentare i suoi due ultimi film nella rassegna il cinema in piazza

Albert Serra, il brillante regista spagnolo, arriva a Roma per incantare il pubblico della rassegna "Il cinema in piazza". Con i suoi ultimi due gioielli cinematografici, "Pacifiction - Un mondo sommerso" e l'inedito "Tardes de Soledad", Serra non solo porta una ventata di freschezza al panorama culturale romano, ma riflette anche un crescente interesse internazionale per il cinema come forma d'arte che sfida le convenzioni. Non perderti questa occasione unica!

Il regista spagnolo interverrà nel corso della rassegna Il cinema in piazza per introdurre i suoi due lavori più recenti, Pacifiction - Un mondo sommerso, e l'inedito Tardes de Soledad. La rassegna romana Il cinema in Piazza si arricchisce della presenza del regista spagnolo Albert Serra. Il cineasta spagnolo, amatissimo di festival, approderà nella Capitale per un doppio doppio appuntamento. Albert Serra sarà , infatti, protagonista di un doppio incontro: il 10 giugno al Cinema Troisi presenterà in anteprima il suo ultimo lavoro, Tardes de soledad, ritratto intimo di un torero, fra tradizione e sfida personale, mentre l'11 giugno a Monte Ciocci introdurrà insieme al critico cinematografico Aldo Spiniello Pacifiction - Un mondo sommerso, già distribuito nelle sale da Movies Inspired nel 2023.

