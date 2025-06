Albero crollato la politica alza la voce | Si faccia chiarezza non c' era vento

Dopo il crollo dell'albero a Piazzale Roma, la politica si mobilita. Non c'era vento, solo un evidente rischio trascurato. Questo evento mette in luce un tema cruciale: la sicurezza degli spazi pubblici in una città sempre più sotto pressione. È tempo di chiedere chiarezza e responsabilità . La salute dei cittadini non può essere messa in secondo piano. La trasparenza è ora più che mai necessaria!

A diverse ore dal disastro di Piazzale Roma - con la prognosi di una delle ferite gravi che rimane riservata - aumentano gli appelli della politica locale per una presa di posizione più trasparente da parte dell'Amministrazione, dopo che è emerso che lo stato fragile e pericoloso della pianta. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Albero crollato, la politica alza la voce: «Si faccia chiarezza, non c'era vento»

Leggi anche L'albero crollato sui passanti a Venezia, l'ambulante: «Dicevamo di salvare i bambini» VIDEO - Un tragico crollo ha scosso Venezia, dove un albero è precipitato tra i passanti, richiamando l’attenzione su un tema cruciale: la sicurezza urbana.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Albero crollato a Venezia, medici eroi salvano la donna: «Massaggio cardiaco, la gioia nel sentire che era viva»

Secondo msn.com: All'inizio pensavano si trattasse di un attentato a causa del fortissimo rumore. «Abbiamo sentito le urla dopo il forte tonfo, avevamo paura fosse un attentato nel giorno della festa ...

L'albero crollato sui passanti a Venezia, l'ambulante: «Dicevamo di salvare i bambini» VIDEO

Segnala veneziatoday.it: «Trenta secondi di crepitio, come il rumore del legno che si spezza, poi il frastuono». Due donne schiacciate, gente che urlava e piangeva. «Abbiamo dato tutti una mano». La vicinanza del sindaco Brug ...

Roma, albero crolla e sfiora un bus: ennesima tragedia sfiorata a Prati

Come scrive ilmessaggero.it: Un altro albero crollato a Prati. E l'ennesima strage sfiorata. Stavolta è successo in via Marcantonio Colonna. L'albero si è sradicato ed è crollato a terra, sfiorando un bus che passava di lì.