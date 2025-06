Albero crollato in Piazzale Roma a Venezia molto grave la giovane mamma

Un dramma inaspettato ha colpito Piazza Roma a Venezia: un albero secolare è crollato, travolgendo una giovane mamma di 39 anni. Le sue condizioni sono critiche e scuotono la comunità. Questo incidente mette in luce l'importanza della manutenzione del verde urbano, un tema sempre più attuale in molte città. La sicurezza dei cittadini deve essere la priorità, soprattutto in luoghi affollati. Seguiamo con attenzione l'evoluzione della situazione.

Sono molto gravi le condizioni di salute della mamma di 39 anni travolta e schiacciata ieri dal crollo dell'albero in piazzale Roma, a Venezia. Lo dicono le ultime informazioni sanitarie del mattino di oggi, martedì 3 giugno. Sono due le persone serie ricoverate all'ospedale dell'Angelo di Mestre. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Albero crollato in Piazzale Roma a Venezia, molto grave la giovane mamma

Leggi anche L'albero crollato sui passanti a Venezia, l'ambulante: «Dicevamo di salvare i bambini» VIDEO - Un tragico crollo ha scosso Venezia, dove un albero è precipitato tra i passanti, richiamando l’attenzione su un tema cruciale: la sicurezza urbana.

Segui queste discussioni sui social

#Roma: #auto contro un #albero sulla via #Ardeatina, un #morto e quattro #feriti gravi#Vigilidelfuoco di #Pomezia e personale del #118 hanno dovuto estrarre le #vittime dalle #lamiere. L'#impatto al chilometro 16 intorno alle 15.30#inciden… Leggi la discussione

Anche senza un elemento in primo piano, un punto focale forte può catturare l’attenzione dell’osservatore e guidare lo sguardo. Ad esempio, un #albero solitario in un campo può diventare il punto focale principale grazie al contrasto con i… Leggi la discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Albero crolla a Piazzale Roma sulla folla in arrivo a Venezia, ferite 7 persone: grave una donna. I vigili bloccano i turisti che scattano selfie

Lo riporta msn.com: VENEZIA - Un albero è crollato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 2 giugno, a Piazzale Roma, sulla folla di turisti in arrivo a Venezia ...

Venezia, albero cade al terminal auto di Piazzale Roma: ci sono feriti

Da notizie.it: Un grosso albero è crollato a Piazzale Roma, terminal automobilistico di Venezia, causando una decina di feriti.

Albero crollato in Piazzale Roma a Venezia, molto grave la giovane mamma

Segnala veneziatoday.it: La 39enne è stata travolta dal tronco del leccio di 15 metri caduto all'improvviso e ha subito le conseguenze più gravi fra tutti i coinvolti. Trasferita in sala operatoria ha subito un intervento d'u ...