Albero crolla sulla folla a Venezia | grave una mamma miracolate le figlie di 2 e 6 anni Stavano andando a un matrimonio

Una giornata di festa si trasforma in tragedia a Venezia: un albero crolla su una mamma e le sue due bimbe, mentre si dirigono verso un matrimonio. Un evento che riporta l'attenzione sulla sicurezza degli spazi pubblici e sul monitoraggio del verde urbano. In un momento in cui la bellezza della città è sotto i riflettori, è fondamentale riflettere su quanto possa essere fragile. La fortuna ha sorriso a questa famiglia, ma il rischio è reale per tutti.

VENEZIA - Chi era più vicino a quel vecchio leccio, tra i pochi che ombreggiano Piazzale Roma, porta d?accesso di Venezia, ha sentito solo qualche scricchiolio. Poi, nel giro di qualche. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Albero crolla sulla folla a Venezia: grave una mamma, miracolate le figlie di 2 e 6 anni. Stavano andando a un matrimonio

