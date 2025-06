Albero crolla e colpisce auto in transito

Un albero crollato in via Miralago ad Albano Laziale ha messo a rischio la vita di un automobilista, ma per fortuna senza conseguenze gravi. Questo episodio è un campanello d'allarme su una questione che riguarda la salute degli spazi verdi urbani. La manutenzione delle piante in città è fondamentale, specialmente in un contesto dove il cambiamento climatico provoca eventi estremi. Rimanere informati e vigilanti è essenziale!

È crollato ed ha colpito un'automobile in transito. Paura nel pomeriggio di martedì ad Albano Laziale, comune dei Castelli Romani, dove una pianta ha ceduto in via Miralago. Paura ma nessuna conseguenza per la persona alla guida della Fiat 500, rimasta fortunatamente illesa. Lo rende noto il. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Albero crolla e colpisce auto in transito

Leggi anche Crolla un albero a Cerveteri e le radici svelano un sito archeologico etrusco - Un evento inaspettato ha rivelato un prezioso segreto del passato. Il crollo di un albero a Cerveteri ha messo in luce un sito archeologico etrusco, che potrebbe includere una cisterna di epoca antica.

Se ne parla anche su altri siti

Crolla un albero sui turisti in arrivo a Venezia: grave una donna. I vigili fermano i curiosi che fanno selfie. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Albero crolla su terminal auto di Venezia: 12 feriti, gravi due donne

quotidiano.net scrive: L’incidente nell’area del piazzale Roma, dove si fermano turisti e veneziani in attesa della partenza dei bus per la terraferma. Sul posto 118, vigili del fuoco e agenti della Scientifica. Il sindaco: ...

Un albero crolla sul terminal auto di Venezia: 10 feriti, uno è grave

Come scrive tg.la7.it: Un grosso albero è caduto a piazzale Roma a Venezia, uno dei principali snodi automobilistici causando alcuni feriti, tra cui uno grave. Si tratta di una donna che è stata colpita in pieno dalla ...

Albero crolla sulla folla a Venezia, 7 feriti. Grave una donna VIDEO

Secondo msn.com: (video Fotoattualità/Luigi Costantini) VENEZIA - Un albero di grandi dimensioni è crollato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 2 giugno, a Piazzale Roma, sulla folla di turisti in arrivo a Venezia e, ...