Albero caduto a Venezia un cardiochirurgo e la moglie rianimano mamma di 2 figli | ‘Grazie allo smartwatch’

A Venezia, un tragico evento ha rivelato il lato eroico di una coppia comune. Un cardiochirurgo e sua moglie, grazie a uno smartwatch, sono intervenuti prontamente per rianimare una madre di due figli colpita da un albero caduto. Questo episodio sottolinea l'importanza della tecnologia nella vita quotidiana e la capacità di ognuno di noi di diventare un eroe nei momenti critici. La curiosità ci porta a riflettere: siamo davvero pronti ad affrontare le emergenze?

L’immediato intervento dei coniugi dopo la caduta dell’albero. Un momento di pura emergenza ha messo alla prova il coraggio e la prontezza di due persone comuni, che si sono rivelate eroi inaspettati a Venezia. Era pomeriggio quando un grosso albero è crollato improvvisamente, suscitando il panico tra i passanti. La scena ha inizialmente fatto temere un attentato, ma ben presto è diventato chiaro che si trattava di un incidente. Le manovre di rianimazione e l’uso dello smartwatch. Tra i presenti, il cardiochirurgo Fabio Ramoni e sua moglie Claudia Renna, perfusionista, sono stati così praticamente i primi a prestare soccorso ai feriti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Albero caduto a Venezia, un cardiochirurgo e la moglie rianimano mamma di 2 figli: ‘Grazie allo smartwatch’

