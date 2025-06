Alberi pericolanti o forse no Perché la strada di Roma nord è chiusa da dieci giorni

La chiusura di via Vilfredo Pareto, un importante snodo viario di Roma nord, ha paralizzato il traffico per dieci giorni. Ma oltre alla viabilità, c'è un tema cruciale: la sicurezza degli alberi. In un'epoca in cui le città si interrogano sulla sostenibilità e il verde urbano, il dibattito sugli alberi pericolanti si fa sempre più acceso. Riusciremo a trovare un equilibrio tra natura e sicurezza? Scopriamolo insieme.

Via Vilfredo Pareto è ancora chiusa al transito, si tratta della strada che collega la Cassia nuova alla Cassia Antica ma anche Vigna Clara e Flaminia al quadrante Cassia. Così da dieci giorni il traffico in quell’area di Roma nord è da bollino rosso. Con il week end lungo alle spalle, ora i. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Alberi pericolanti o forse no. Perché la strada di Roma nord è chiusa da dieci giorni

