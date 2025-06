Albani passa il testimone a Rossi

Marino Albani cede il testimone a Marino Donato Rossi, un cambio di guardia che segna una nuova era per la Società Unione Mutuo Soccorso. In un contesto in cui le cooperative e le associazioni sociali stanno riscoprendo il loro ruolo nell'economia locale, questo passaggio di leadership si rivela cruciale. L'approvazione unanime del Bilancio 2024 sottolinea la solidità della Sums e la fiducia dei soci nel futuro. Una sfida avvincente attende il nuovo presidente!

Marino Albani passa il testimone a Marino Donato Rossi in casa Sums. È lui il nuovo presidente della Società unione mutuo soccorso. Il cambio al vertice è avvenuto durante l’assemblea generale dei soci. All’ordine del giorno, come da tradizione, c’erano l’esame e l’approvazione del Bilancio di esercizio 2024, che è stato approvato all’unanimità, e il rinnovo, appunto, di alcune cariche sociali. Il presidente uscente Marino Albani ha concluso il suo terzo mandato, terminando così nove anni di servizio alla guida dell’associazione. A raccogliere il testimone Marino Donato Rossi, già membro del consiglio direttivo e presidente della Federazione italiana balestrieri, che nel suo primo discorso da presidente della Sums ha voluto aprire con un sentito ringraziamento al suo predecessore proponendo con convinzione, la nomina di Albani a presidente onorario della Sums. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Albani passa il testimone a Rossi

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Albani passa il testimone a Rossi; ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI SUMS del 31/05/2025. La guida passa a Marino Donato Rossi. 🔗Ne parlano su altre fonti

Albani passa il testimone a Rossi

Lo riporta ilrestodelcarlino.it: Marino Albani passa il testimone a Marino Donato Rossi in casa Sums. È lui il nuovo presidente della Società unione mutuo soccorso. Il cambio al vertice è avvenuto durante l’assemblea generale dei ...