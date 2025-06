Alba Radiosa non ce l' ha fatta abbattuta la cavalla salvata a Orte | Era stanca e affranta

È con grande tristezza che apprendiamo della scomparsa di Alba Radiosa, la cavalla salvata da una vita di abbandono a Orte. Nonostante gli sforzi dell'associazione Horse Angels, il peso del passato si è rivelato troppo gravoso. Questo triste evento ci ricorda l'importanza di sensibilizzare sulla tutela degli animali e di combattere l'abbandono. Ogni storia conta e ogni vita merita di essere vissuta con dignità.

Alba Radiosa non ce l'ha fatta Alba Radiosa. È morta la cavalla salvata un mese fa da una condizione di abbandono e sofferenza a Orte. La sua scomparsa è stata annunciata dall'associazione Horse Angels, che ne ha seguito il recupero sin dal giorno del salvataggio. Il primo giugno "qualcuno.

