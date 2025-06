Alatri Quarta Esposizione Cinofila Amatoriale

Sabato 5 luglio, Alatri si trasformerà nella capitale degli amici a quattro zampe con la 4ª Esposizione Cinofila Amatoriale! Un'opportunità imperdibile per ogni amante dei cani: potrai ammirare razze di ogni genere e meticci che sfileranno con orgoglio. In un momento in cui il legame con gli animali domestici è più forte che mai, non perdere l’occasione di scoprire storie e affetti unici. Vieni a partecipare e lasciati coinvolgere!