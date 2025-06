Al via la nuova campagna di Radio Zeta

Siete pronti a unirvi a un movimento che celebra la musica e il futuro? Con la nuova campagna "#TeamRadioZeta", Radio Zeta invita tutti a sentirsi parte di una grande famiglia. Il lancio ufficiale avverrà il 1° giugno al suggestivo Radio Zeta Future Hits Live al Centrale del Foro Italico di Roma. Un evento imperdibile che si colloca nel trend della musica live, dove l'appartenenza diventa un modo di vivere. Non perdere l’occasione di essere protagonista!

. #TEAMRADIOZETA nel segno dell’appartenenza e della voglia di futuro. Radio Zeta  è orgogliosa di lanciare la sua nuova campagna di comunicazione “#TeamRadioZeta”, che sarĂ svelata ufficialmente il 1° giugno  in occasione dell’attesissimo Radio Zeta Future Hits Live  al Centrale del Foro Italico di Roma. Un progetto celebrativo di una grande community, un inno all’appartenenza e alla visione di chi guarda al futuro con coraggio e senza paura. Le immagini, tra foto e video ispirati allo street fashion, mettono al centro della narrazione il simbolo che piĂą di ogni altro rappresenta lo spirito di squadra: la maglia. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Al via la nuova campagna di Radio Zeta

