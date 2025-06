Al via la nona edizione di Freskissima la serata di raccolta fondi promossa dall' Associazione Progetto Abbracci

Freskissima torna con la sua nona edizione, un evento imperdibile che unisce gastronomia e solidarietà! Giovedì 19 giugno, preparatevi a gustare delizie preparate da chef e pizzaioli di fama, il tutto per sostenere l'Associazione Progetto Abbracci Onlus. In un momento in cui il cibo diventa un veicolo di solidarietà, ogni morso contribuirà a un futuro migliore per chi ha bisogno. Non perdere questa serata di sapori e generosità!

Tutto pronto per la nona edizione di Freskissima, l'atteso appuntamento dell'Associazione Progetto Abbracci Onlus che anche quest'anno torna puntuale con una prestigiosa parata di chef, pizzaioli e importanti obiettivi da raggiungere. Giovedì 19 giugno, a partire dalle ore 20, gli spazi del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Al via la nona edizione di Freskissima, la serata di raccolta fondi promossa dall'Associazione Progetto Abbracci

