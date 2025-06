Al via Inps per i giovani i bonus e i servizi per gli under 34

L'INPS fa un passo avanti verso le nuove generazioni con il lancio del portale "Inps per i giovani". Un'iniziativa studiata per avvicinare i servizi previdenziali ai ragazzi tra 16 e 34 anni, spesso poco informati. In un periodo in cui l’autonomia finanziaria è fondamentale, questo strumento offre opportunità preziose per costruire un futuro più solido. Scopri come questi bonus possono fare la differenza nella tua vita!

L’Inps ha lanciato un nuovo portale dedicato alle persone tra i 16 e i 34 anni, per avvicinare i servizi dell’istituto anche a chi normalmente non ha a che fare con la previdenza sociale. Il nuovo progetto si chiama Inps per i giovani, e consiste in un’interfaccia che raggruppa tutti i servizi che Inps offre a chi ha meno di 34 anni. Nel portale, ogni persona potrĂ scegliere una categoria tra inoccupati, disoccupati, occupati e studenti, per visualizzare i servizi che ha a disposizione. Tre di questi servizi potranno essere scelti anche senza registrazione, mentre gli altri, circa una decina, richiederanno l’accesso tramite Spid. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Al via Inps per i giovani, i bonus e i servizi per gli under 34

Leggi anche Bonus giovani, via alle domande sul sito dell'Inps: ecco chi può ottenere l'incentivo - Da oggi i datori di lavoro possono richiedere il nuovo bonus assunzioni per i giovani, introdotto dal decreto Coesione.

In Italia riusciamo a far fare le file anche sui servizi online. Fantastico. #inps

