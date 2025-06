Al via Inps per i giovani i bonus e i servizi per gli under 34

L'INPS lancia "INPS per i giovani", un portale innovativo dedicato agli under 34, per semplificare l'accesso a bonus e servizi previdenziali. In un’epoca in cui l’autonomia economica e il lavoro giovanile sono al centro del dibattito sociale, questa iniziativa rappresenta un passo importante per favorire l'inclusione dei più giovani nel sistema previdenziale. Scopri come orientarti tra le opportunità offerte e costruisci il tuo futuro!

L’Inps ha lanciato un nuovo portale dedicato alle persone tra i 16 e i 34 anni, per avvicinare i servizi dell’istituto anche a chi normalmente non ha a che fare con la previdenza sociale. Il nuovo progetto si chiama Inps per i giovani, e consiste in un’interfaccia che raggruppa tutti i servizi che Inps offre a chi ha meno di 34 anni. Nel portale, ogni persona potrĂ scegliere una categoria tra inoccupati, disoccupati, occupati e studenti, per visualizzare i servizi che ha a disposizione. Tre di questi servizi potranno essere scelti anche senza registrazione, mentre gli altri, circa una decina, richiederanno l’accesso tramite Spid. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Al via Inps per i giovani, i bonus e i servizi per gli under 34

