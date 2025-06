Al via il progetto Inps per i giovani | l’iniziativa coinvolge i ragazzi fin dagli ultimi anni delle superiori Ecco la sezione dedicata

Il nuovo progetto INPS per i giovani segna un passo importante verso il futuro lavorativo dei ragazzi. Fin dai banchi di scuola, l'iniziativa mira a far conoscere le opportunità nel mondo del lavoro, facilitando l’ingresso nel mercato. È un’occasione imperdibile non solo per apprendere, ma anche per costruire una carriera solida. Sfruttare queste risorse può davvero fare la differenza nell’era della precarietà! Non lasciarti sfuggire questa possibilità!

L’iniziativa Inps per i giovani si propone come uno strumento strategico per favorire un primo contatto tra i giovani di età compresa tra i 18 e i 34 anni e il mondo del lavoro regolare, sia in forma autonoma che subordinata. L'obiettivo è promuovere la conoscenza dei servizi e delle prestazioni offerte dall’Istituto, rivolgendosi in particolare ai giovani fin dalla scuola secondaria di secondo grado. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Meloni, bene 'Inps per i giovani', avvicinarli alla previdenza

Scrive msn.com: "Il governo continuerà a lavorare per costruire quel nuovo modello di protezione sociale che i cittadini meritano e si aspettano da tempo. (ANSA) ...

INPS PER I GIOVANI

Segnala 9colonne.it: È in programma questa mattina, alle ore 10, presso Palazzo Wedekind a Roma, la conferenza stampa di presentazione del progetto “INPS per i giovani – Iniziative e strumenti per accompagnare le nuove ge ...

Pensioni INPS, progetto giovani e App Contaci per 18-34enni

Lo riporta msn.com: Conclusioni L’iniziativa dell’INPS rappresenta un passo significativo verso un maggiore coinvolgimento delle giovani generazioni nel mondo della previdenza sociale. Attraverso il “Progetto G ...