Al via il Napoli Social Fest | due giorni per parlare di carcere inclusione e innovazione sociale

Il Napoli Social Fest, in programma il 4 e 5 giugno, è molto più di un evento: è un'occasione per ripensare la giustizia e l'inclusione sociale. Con focus su carcere, empowerment femminile e rigenerazione urbana, questa iniziativa si inserisce in un trend crescente di attenzione verso soluzioni innovative per una società più equa. Scopri come il dialogo e l'arte possono trasformare il futuro e dare voce a chi spesso non ce l'ha!

Due giornate per immaginare un futuro diverso: il Napoli Social Fest – che si svolgerà nei giorni 4 e 5 giugno in piazza Sant'Anna a Capuana - è il primo evento in città interamente dedicato alla giustizia riparativa, all'economia carceraria, all'empowerment femminile e alla rigenerazione urbana.

