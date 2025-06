Al via il Giro di Slovenia | corsa aperta per il successo finale ’Italia punta su Bagioli e Covi

Il Giro di Slovenia è pronto a scaldare i motori! Con l'Italia che punta su Bagioli e Covi, le aspettative sono alte per un trionfo azzurro. Questa corsa si inserisce in un periodo di intensa competizione ciclistica, con il Tour de France all'orizzonte. Un'ottima occasione per i nostri atleti di mettersi in mostra e accumulare fiducia. Chi avrà la meglio nella battaglia per il successo finale? Non perderti neanche un attimo!

Il Giro d’Italia 2025 è stato appena archiviato, non c’è però tempo per analizzare fino in fondo i risultati della Corsa Rosa perché si riparte subito. Il prossimo grande traguardo è già alle porte, il 5 luglio prenderà il via l’edizione numero 112 del Tour de France. Si corre da mercoledì 4 giugno a domenica 8 giugno il Giro di Slovenia. La corsa, giunta alla trentunesima edizione, prenderà il via da Piran per concludersi a Novo Mesto dopo aver percorso 804,4 chilometri ed aver affrontato cinque tappe. Le squadre partecipanti si sfidano per decretare il nome di colui che nell’albo d’oro succederà a Giovanni Aleotti, vincitore del 2024 davanti allo spagnolo Pello Bilbao e a Giulio Pellizzari. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Al via il Giro di Slovenia: corsa aperta per il successo finale, ’Italia punta su Bagioli e Covi

