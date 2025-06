Al via i lavori per le prime tre attività lungo la costa sud | Apertura a fine giugno

Siamo pronti a dare il via alla stagione estiva! Con l’avvio dei lavori per le prime tre attività lungo la costa sud, i turisti potranno gustare prelibatezze locali a partire da fine giugno. Questo segna un passo importante verso la valorizzazione del nostro patrimonio costiero, nel contesto di un trend crescente di turismo sostenibile e di qualità. Non perdere l'occasione di scoprire queste nuove esperienze culinarie al mare!

Si è concluso in questi giorni l'iter procedurale per le prime tre concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, della durata di due anni ciascuna, aventi a oggetto l'occupazione di immobili demaniali marittimi per l'esercizio di attività di somministrazione di bevande e cibi.

