Al via i giovedisko! del PunkFunk | si balla con le selezioni in vinile di Sergio Cataldi e Marco Gioè

Preparati a ballare come non mai: dal 5 giugno, il PunkFunk di Palermo lancia "Giovedisko!", un viaggio sonoro che mescola vintage e modernità. Sergio Cataldi e Marco Gioè apriranno le danze con vinili che riscoprono il fascino analogico. In un'epoca dove il digitale regna sovrano, tornare alle radici è un modo per celebrare la musica in modo autentico. Non perdere questa occasione unica di vivere il dancefloor in un modo del tutto nuovo!