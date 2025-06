Al via gli Aperitivi Letterari nel Parco Cerillo di Bacoli a cura della Biblioteca Comunale

Scopri la magia degli "Aperitivi letterari nel Parco" a Bacoli! A partire da giugno 2025, il Parco Cerillo diventa il palcoscenico di quattro incontri con autori straordinari, un'occasione unica per gustare un drink all'aria aperta mentre ti lasci ispirare dalla letteratura. In un'epoca in cui la cultura cerca spazi nuovi, questi eventi offrono un connubio perfetto tra relax e stimoli intellettuali. Non perdere l'opportunità di arricchire le

La Biblioteca Comunale “Plinio il Vecchio” di Bacoli è lieta di presentare la rassegna estiva “Aperitivi letterari nel Parco”, quattro incontri con l’autore che si terranno nel mese di giugno 2025 presso il Parco Cerillo di Bacoli (via Cerillo 56). Un ciclo di appuntamenti dedicati alla. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Al via gli Aperitivi Letterari nel Parco Cerillo di Bacoli a cura della Biblioteca Comunale

