Al via a Roma la prima edizione del Teatro Ostia Antica Festival Il Senso del Passato

Dal 23 giugno al 26 luglio, il Teatro di Ostia Antica si trasforma in un palcoscenico vibrante con la prima edizione del "Teatro Ostia Antica Festival: Il Senso del Passato". Un'incredibile occasione per riscoprire la bellezza dei classici in un contesto contemporaneo. In un'epoca in cui il dialogo tra passato e presente √® sempre pi√Ļ rilevante, questo festival promette emozioni, riflessioni e una connessione unica con la storia. Non perdere l'occasione di

Nasce a Roma la prima edizione del "Teatro Ostia Antica Festival. Il Senso del Passato",¬†che¬†dal 23 giugno al 26 luglio, trasformer√† questo luogo iconico in un crocevia di arte e pensiero in dialogo tra classici e contemporaneit√†. Il Teatro di Roma presenta Teatro Ostia Antica Festival In. 🔗 Leggi su Romatoday.it ¬© Romatoday.it - Al via a Roma la prima edizione del "Teatro Ostia Antica Festival. Il Senso del Passato"

