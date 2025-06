Al Teatro Tarentum in scena la solidarietà

Il Teatro Tarentum si trasforma in un palcoscenico di solidarietà! Il 29 e 30 maggio, la compagnia “I Fuori Classe… al Massimo” regala emozioni con "LA LETTERA DI MAMMÀ". Questo evento non è solo teatro: è un esempio di come arte e cultura possano unire le generazioni e sostenere cause importanti. Scopri come il talento giovanile può fare la differenza nel nostro tessuto sociale! Non perdere l'occasione di essere parte di questa magica esperienza!

Quando arte, cultura, scuola e solidarietà si intrecciano, nascono solo cose belle. Il 29 e 30 maggio presso l'Auditorium Tarentum, la compagnia teatrale "I Fuori Classe. al Massimo" dell'I.C. R. MORO ha portato in scena una farsa in due atti " LA LETTERA DI MAMMÀ" riadattata dalla regista Felicia Salinari. L'evento, molto partecipato, ha rappresentato per gli spettatori un gesto concreto di solidarietà; infatti il ricavato delle due serate, pari a €2500, è stato devoluto all' Associazione Delfini e Neonati dell'Utin di Taranto. La nostra associazione grazie alla somma ricevuta potrà acquistare delle poltrone idonee e necessarie per favorire l'allattamento materno e la Kangaroo care(marsupioterapia), una pratica terapeutica pelle a pelle tra il genitore e il neonato, studiata e riconosciuta valida per i benefici che ha sullo sviluppo e sul benessere del neonato.

